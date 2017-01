Drama treft oud-Feyenoorder Buffel: vrouw overleden

De Bruysser streed al drie jaar tegen darmkanker. Buffel trouwde vorige zomer met de moeder van zijn twee zoons.

"Met een droef hart meldt KRC Genk het overlijden van Stephanie De Buysser, echtgenote van Thomas Buffel", zo staat op de site van Genk. "Stephanie verloor na drie jaar de strijd tegen een slepende ziekte en stierf in aanwezigheid van haar gezin in het Universitair ziekenhuis van Leuven."



"De hele KRC Genk-familie staat achter haar kapitein in deze moeilijke dagen, en betuigt haar oprechte steun aan hem en zijn gezin."

Oud-international Buffel (35) stond tussen 1999 en januari 2005 onder contract bij Feyenoord. De aanvallende middenvelder speelde vervolgens voor Glasgow Rangers en Cercle Brugge. Sinds 2009 komt Buffel uit voor Genk.