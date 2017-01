Xavi (37) jaar extra in Qatar

Xavier Hernández, zoals hij voluit heet, won met Spanje het EK 2008, het WK 2010 en het EK 2012. Anderhalf jaar geleden verruilde hij Barcelona voor All-Sadd en tekende toen een contract voor twee jaar. De club, waar in het verleden Co Adriaanse trainer was, verzekerde zich met het vernieuwde contract tot 2018 van de diensten van de Spanjaard.