Eerder ADO-target Obbi Oularé nieuwe spits Willem II

Oularé stond ook hoog op het lijstje van ADO Den Haag. Trainer Zeljko Petrovic gaf vrijdag aan meermaals met de Belg gesproken te hebben, maar kon zijn komst al snel uit het hoofd zetten. In Den Haag heeft men de middelen niet om de huursom te betalen en daarbovenop mengde ook de Turkse topclub Besiktas zich nog eens in de strijd. Oularé kiest nu met Willem II voor speelminuten.



De spits gold eerder bij Club Brugge als een groot talent, waarop Premier League-club Watford hem in de zomer van 2015 voor ruim acht miljoen euro overnam. De Engelsen verhuurden Oularé afgelopen zomer aan Zulte Waregem, maar ook dat was geen succes.