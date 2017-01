De 25-jarige Ebecilio was transfervrij. Hij liet eerder deze maand zijn contract ontbinden bij Anzji Machatsjkala. Na zijn vertrek bij Ajax in 2013 speelde hij voor Metaloerg Donetsk, FC Qabala en Mordovia.

Ebecilio tekende donderdag een contract voor 2,5 jaar op Cyprus. Hij is de tweede Nederlander in de selectie van APOEL Nicosia. Ook doelman Boy Waterman heeft nog een verbintenis bij de komende tegenstander van Athletic Bilbao in de Europa League.