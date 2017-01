Van der Mark: wel constant maar nog niet snel genoeg

Van der Mark had eind vorig jaar al voorzichtig kennisgemaakt met de R1 van het Pata Yamaha Official Team. De Rotterdammer is ook in Jerez nog steeds in de verkenningsfase en dat bleek uit zijn tijden met de YZF-R1. Hij was weliswaar in 145 rondjes constant, maar bleef met 1.41,450 op een tiende plaats steken. ‘Magic Michael’ moest 0,8 seconde toegeven op zijn teamgenoot Alex Lowes. De Brit legde 138 ronden af, zonder van zijn machine te tuimelen wat hem vorig jaar (te) veel overkwam.

Bij Honda is ex-MotoGP-coureur Stefan Bradl de opvolger van Van der Mark. De Duitser was iets sneller dan de Nederlander met de nieuwe fiets die het team uit Overijssel pas enkele weken geleden ter beschikking kreeg. Technisch manager Pieter Breddels zei tevreden te zijn over de eerste uitvoering. “We hebben geen problemen met de motor ondervonden en veel data verzameld om het nieuwe ride-by-wire systeem te begrijpen”.

Ook Van der Mark keek met voldoening terug op de eerste voorbereiding op het WK Superbike dat op 25 februari in Australië van start gaat. Komend weekeinde staat nog een tweedaagse test in Portugal (Portimaó) gepland. “Tijdens de eerste dag was voor mij een soort ‘shakedown’, omdat de motor anders is dan wat ik de laatste jaren gewend was. Ondanks dat, was ik blij met de YZF-R1 en wisten we welke richting we op moesten gaan voor de tweede dag”, liet Van der Mark op de teamwebsite weten. “In de eerste uren van de tweede dag maakten we een grote stap voorwaarts met de handling van de motor en dat gaf mij veel vertrouwen. Vervolgens hebben we verschillende chassis-onderdelen geprobeerd om te kijken waar mijn voorkeur ligt. We hebben bewezen constant te zijn, maar moeten nog wel een stap maken. Ik weet echter zeker dat de jongens meer dan genoeg data hebben om de motorfiets nog verder te verbeteren. Van mijn kant denk ik meer te kunnen doen om de rondetijden te verbeteren. We zullen zien wat Portimão brengt.”

Beste testtijden Jerez na 2 dagen: 1. Jonathan Rea (GBr) Kawasaki Racing Team 1.39.809, 2. Lorenzo Savadori (Ita) Milwaukee Aprilia Team 1.39.920*, 3. Tom Sykes (GBr) Kawasaki Racing Team 1.40.219, 4. Marco Melandri (Ita) Aruba It.Racing- Ducati 1.40.313*, 5. Chaz Davies (GBr) Aruba It.Racing- Ducati 1.40.324, 6. Nicky Hayden (VSt) Honda World SBK Team 1.40.548*, 7. Alex Lowes (GBr) Pata Yamaha Official Team 1.40.600, 8. Javier Forés (Spa) Ducati Barni Racing 1.40.738*, 9. Stefan Bradl (Dui) Honda World SBK Team 1.40.854*, 10. Michael van der Mark (Ned) Pata Yamaha Team 1.41.450, 11. Randy Krummenacher (Zwi) Puccetti Kawasaki Racing 1.41.56, 12. Markus Reiterberger (Dui) Althea BMW Racing 1.41.578, 13. Jordi Torres (Spa) Althea BMW Racing 1.41.619, 14. Eugene Laverty (Ier) Milwaukee Aprilia Team 1.41.886, 15. Leon Haslam (GBr) British Superbikes 1’41.928, 16. Luke Mossey (GBr) British Superbikes 1’42.349. *=met kwalificatiebanden.