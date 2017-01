Vitesse bereikte donderdag de halve finales door een zege op Feyenoord (2-0). Sparta won dinsdag al na strafschoppen van Volendam, na een gelijke stand na verlenging (1-1). SC Cambuur stuntte woensdag ook na strafschoppen tegen FC Utrecht. AZ bleef SC Heerenveen de baas (1-0).

De halve finales worden op 28 februari, 1 maart of 2 maart afgewerkt. De finale is op 30 april in De Kuip. De winnaar van het duel tussen AZ en Cambuur mag dan het thuisshirt dragen.