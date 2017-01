Vitesse-trainer Henk Fraser trapt op de rem

De trainer van de Arnhemse club strijdt over een maand om een plek in de bekerfinale met de club waarvoor hij in de jaren tachtig debuteerde in het betaalde voetbal. "Een mooie loting. Maar als Nicky Hofs een beetje kwaliteit had, had hij wel een thuiswedstrijd voor ons geloot'', zei Fraser met een knipoog. "Ik ga hem zo gelijk een appje sturen om dat te laten weten.''

Fraser weet dat de verwachtingen hoog zijn in Arnhem, nu Vitesse in de kwartfinale met Feyenoord de koploper van de eredivisie heeft verslagen (2-0). "Iedereen zal nu wel verwachten dat wij ook wel even van Sparta winnen. Maar de realiteit is vaak anders dan het verwachtingspatroon, dat hebben we de afgelopen dagen wel gezien in het bekertoernooi. Er zijn vier ploegen over die min of meer aan elkaar gewaagd zijn. Maar als wij dezelfde discipline, strijd en passie brengen als tegen Feyenoord, zijn wij beter dan Sparta. Het is aan ons dat te laten zien.''