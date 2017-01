Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Als alle formaliteiten zijn afgerond vertrekt Florian Jozefzoon naar Brentford. Hij is de volgende vleugelaanvaller die PSV verlaat.

PSV wikt en weegt na vertrek Jozefzoon

44 min geleden Jeroen Kapteijns

PSV wikt en weegt over versterking van de aanval. Technisch manager Marcel Brands heeft enkele lijntjes uitgeworpen voor de laatste dagen van de transfertermijn, maar houdt ook de optie open dat er uiteindelijk toch niemand meer bijkomt. "Het is heel lastig om een kwalitatief goede speler te halen in januari”, verduidelijkt Brands.