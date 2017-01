Droomfinale in Australië: Nadal treft Federer

Direct in zijn eerste servicegame had Nadal het moeilijk en Dimitrov kreeg twee kansen om de service van de Spanjaard te breken. Die rechtte zijn rug echter en zette de 1-0 op het bord. Twee games later brak hij zijn opponent vervolgens, wat uiteindelijk winst in de set opleverde: 6-3.

In set twee nam Dimitrov (25) tot twee keer toe een break voorsprong en kreeg hij op 4-5 vier setpunten. De Bulgaar slaagde er echter niet in deze te verzilveren. Twee games later was het wel raak voor de Bulgaarse nummer 15 van de wereld: 5-7.

Onwel

De derde set ging lange tijd gelijk op en bij een 5-6 stand in het voordeel van Dimitrov moest het spel worden stilgelegd nadat een fan onwel werd op de tribune. De twee spelers hielden zich warm door wat heen en weer te lopen, tot de rust op de tribune was teruggekeerd. Daarna maakte Nadal gelijk en sloeg de Spanjaard toe in de tie-break: 7-6 (7-5).

Ook de vierde set moest beslist worden door een tiebreak. Ditmaal was het Dimitrov die aan het langste eind trok. In het vijfde bedrijf ging het spektakel gewoon verder. Bij een 3-4 voorsprong in legs kwam Dimitrov op 40-15 en leek de Bulgaar te mogen gaan serveren voor de zege, maar Nadal knokte terug en trok de stand gelijk. Daarna zorgde hij ook nog voor een break, waardoor hij voor een finaleticket mocht gaan serveren. Nadal benutte zijn eerste twee wedstrijdpunten niet, maar was scherp op zijn derde en dus staat hij zondag in de finale tegenover zijn eeuwige rivaal Roger Federer.

Record

Als Nadal zondag weet te winnen, dan is hij de eerste man in het zogenaamde Open Era die er in slaagt om alle grandslamtoernooien minstens twee keer te winnen. Roy Emerson en Rod Laver deden dat voor 1968 al wel. Vanaf dat jaar mochten naast amateurs ook proftennissers mee doen aan de grandslams.

Roger Federer won meer grandslams dan Nadal (17 om 14), maar het Zwitserse fenomeen won Roland Garros 'maar' één keer.