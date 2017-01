"Iniesta is Harry Potter. Hij kan toveren. Het is moeilijk om een nieuwe Andrés te vinden, maar Denis is op de goede weg. Ik hoop dat hij Iniesta ooit kan opvolgen", aldus Enrique, die Suarez afgelopen zomer na een transfer naar Villarreal terughaalde naar Barcelona.

"Denis is de jongste speler in het team en is een van de weinige jeugdspelers die er in is geslaagd om na een transfer terug te keren bij de club. Dat komt omdat hij hard werkt aan de bal, maar ook zonder de bal. Dat is iets wat veel spelers nog wel eens willen vergeten."

"Als voetballer heb je de bal slechts een minuut of anderhalve minuut in je bezit tijdens ee nwedstrijd, dus als je zonder bal niet goed bent, heb je geen schijn kans op dit niveau. Denis snapt dat en mede daarom is hij zo geliefd bij zijn teamgenoten."