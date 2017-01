Vermeer liep in de voorbereiding op dit seizoen een zware achillespeesblessure op, waarna Feyenoord de clubloze keeper Brad Jones oppikte als vervanger.

Als Vermeer ritme heeft opgedaan bij het tweede, komt hij weer in aanmerking voor een plek in de hoofdmacht. De doelman ontbreekt zondag nog in de thuiswedstrijd tegen NEC, net als Sven van Beek en Karim El Ahmadi, die met Marokko nog steeds actief is op de Afrika Cup.

Tonny Vilhena keert wel terug in de selectie. Zonder de geschorste middenvelder werd Feyenoord, de koploper van de eredivisie, donderdag in het bekertoernooi uitgeschakeld door Vitesse (2-0).

"We moeten die teleurstelling omzetten in motivatie'', zei trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag. "Er zit weinig tijd tussen de wedstrijden, maar zondag moeten we er weer staan. We staan er goed voor in de competitie, maar het is nog lang niet gespeeld.''