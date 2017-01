De Nederlandse topgolfer liep vrijdag een rondje van 70 slagen (twee onder het baangemiddelde). Met een totaal van 141 slagen steeg hij in de tussenstand van de 65e naar de 45e plek, voldoende om de 'cut' (na 142 slagen) te halen. Luiten liet in zijn tweede omloop vier birdies en twee bogeys noteren.

Na twee dagen gaan liefst negen spelers gezamenlijk aan de leiding. Dat is een record op de de Europese Tour. Bradley Dredge uit Wales, die donderdag na zijn eerste ronde van 64 slagen alleen aan kop ging, behoort ook nog tot de omvangrijke kopgroep.

"Op hole 16 sloeg ik een pitch van een meter of veertig binnen een meter van de hole. Ik heb heel hard aan dat soort slagen gewerkt en dan is het mooi als je ziet dat het harde werken wordt beloond op een moment dat het ook echt moet. Ik voel dat mijn spel de goede kant op gaat en het is belangrijk om zo vroeg in het seizoen in ieder geval cuts te halen en vier ronden te spelen. Het veld staat na twee ronden heel erg dicht bij elkaar. Als ik morgen -5 of -6 weet te maken is er zondag nog van alles mogelijk", aldus Luiten.