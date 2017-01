De 28-jarige Ganong boekte op de Kandahar-piste in het zuiden van Duitsland de tweede wereldbekerzege uit zijn carrière. De Amerikaan had twee jaar geleden in Santa Caterina ook al een afdaling gewonnen.

Ganong noteerde een winnende tijd van 1.53,71, waarmee hij bijna vier tienden sneller was dan Kjetil Jansrud, de Noorse leider in het wereldbekerklassement. De Italiaan Peter Fill moest als nummer drie van de uitslag ruim een halve seconde toegeven op de verrassende winnaar.

Heel wat skiërs gingen onderuit op de snelle en veeleisende Kandahar-piste, van wie de Fransman Valentin Giraud Moine het hardste crashte. Moine, vorige week nog tweede op de Streif in Kitzbühel, liep daarbij vermoedelijk een beenbreuk op. De wedstrijd moest door de vele valpartijen diverse keren worden stilgelegd.