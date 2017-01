Na het verrichten van het startschot werd de koning rond geleid door het ijsstadion in Heerenveen. Hij nam een kijkje in de atletenruimte, het innovatielab en de technische ruimte. In de zogenoemde 'Friese bocht' sprak hij met schaatsfans en luisterde naar het welbekende dweilorkest De Útlopers uit Sneek. Op het ijs praatte de koning met Sven Kramer, die op het laatste moment het besluit had genomen om een paar baantjes te rijden in Thialf.

Foto: ANP

