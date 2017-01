De Hagenaar moest in de eerste ronde afrekenen met Dave Chisnall en deed dat overtuigend: 10-5.

Barney werd in de eerste leg wel meteen gebroken en keek even later tegen een 2-0 achterstand aan, maar won daarna liefst zeven legs op rij en nam zodoende een 7-2 voorsprong. De Nederlander gunde Chisnall in het restant van het duel nog wel een paar legs, maar zijn overwinning kwam niet meer in gevaar.

Van Barneveld neemt het zondag in de kwartfinale op tegen de winnaar van het duel tussen Gary Anderson en Benito van de Pas, die later vrijdagavond in actie komen.