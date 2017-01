"Ik was moeier van het juichen dan van de wedstrijd", lachte de invaller na afloop bij Fox Sports. "Ik was goed uit de winterstop gekomen, speelde vorige week wel een mindere wedstrijd, maar was natuurlijk niet blij dat ik op de bank moest beginnen. Ik ben wel iemand die wil weten wat er achter die keuze zit, maar als dat dan eenmaal is uitgelegd, is het voor mij ook klaar."

Bij de entree van Haye (drie minuten voor tijd bij een 2-2 tussenstand) klonk er een behoorlijk fluitconcert door het stadion. "Maar dat was vooral omdat het publiek het niet eens was met wie er uitgehaald werd", wist de matchwinnaar. "Ik denk niet dat het tégen mij was."

Verzinnen

Haye kwam namelijk voor Sol, de spits die al gescoord had en die de supporters graag hadden zien blijven staan. "Maar Fran hield geen bal meer vast en dan kun je hem laten staan, maar ik ben er voor om iets te verzinnen", zei trainer Erwin van de Looi. "Met Erik Falkenburg in de spits heb ik nog iemand die de bal kan vasthouden, en ik vond het het beste om met Thom iemand te brengen die daar omheen kon voetballen. Maar dat wil ik de supporters ook nog wel een keer uitleggen hoor", lachte Van de Looi.