Bang dat dit zich herhaalt in de Eredivisie?

Van Bronckhorst: "In de competitie hebben we dit nog niet meegemaakt. Onbewust speelde het misschien door het hoofd bij de spelers dat de focus totaal op het kampioenschap ligt. Het blijft moeilijk te peilen waar het aan lag, maar ik blijf enorm teleurgesteld omdat mentaliteit juist een factor is die Feyenoord altijd sterk maakt.”

Je bent nog steeds boos?

"Als ik naar het buitenland kijk zie ik hetzelfde gebeuren met grote clubs. Ik denk bij alle bekerduels dat de topclubs makkelijk een ronde doorkomen, maar ze verliezen dan. Nu ervaar ik het zelf. Dat ik emoties toon? Dat zit in me. Ik kan er slecht tegen.”

Weegt de aanwezigheid van El Ahmadi en Vilhena dan toch zo zwaar?

"Het is in de weken hiervoor ook al bewezen hoe belangrijk die twee zijn op het middenveld, dat viel niet alleen tegen Vitesse op. Als deze mannen wegvallen, is dat moeilijk op te vangen.”

Was het achteraf een minder goede zet om met Dirk Kuyt op de bank te beginnen?

"Nee. Achteraf is het makkelijk analyseren. De kunst is om het vooraf goed te hebben. Ik volg altijd mijn gevoel en neem met de rest van de staf beslissingen. Op alle andere momenten is dat goed gegaan en soms pakt het niet uit zoals je wilt. Belangrijker is om de teleurstelling nu om te zetten naar een enorme drive voor de wedstrijd tegen NEC. De laatste keer kwam er ook direct een goede reactie van de ploeg.”