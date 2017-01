Pröpper: Het grote geld of de titel?

Na de verkoop van de Belgische international Axel Witsel aan het Chinese Tianjin Quanjian heeft Zenit behoefte aan vers bloed op het middenveld. Pröpper staat al langer bovenaan het verlanglijstje van de Russische nummer twee. Afgelopen zomer al wilden de Russen hem naar Sint-Petersburg halen, maar Pröpper, die toen net vader was geworden, zag die stap op dat moment niet zitten.

Met een eerste bod dat in de buurt van 14 miljoen euro ligt, heeft Zenit nu weer serieus werk gemaakt van de beoogde versterking. Viervoudig international Pröpper (25) is bezig aan zijn tweede seizoen in Eindhoven en kwam vorig seizoen voor 4,5 miljoen euro over van Vitesse.

Vergelijkbare klapper

Het is niet voor het eerst dat PSV zich in januari voor een transferdilemma ziet gesteld. Halverwege het seizoen 2014/2015, het eerste kampioensjaar onder Cocu, kon Memphis Depay worden verkocht aan Paris Saint-Germain voor 28 miljoen euro. Zowel de speler als PSV koos er toen voor om in januari het grote geld te laten liggen in de hoop en verwachting, dat in de zomer een vergelijkbare klapper zou worden gemaakt. Dat pakte voortreffelijk uit, want met Depay aan boord werd PSV voor het eerst in zeven seizoenen kampioen, waarna de topscorer voor 34 miljoen euro werd verkocht aan Manchester United.

Een ideaal scenario, dat echter geen enkele garantie biedt voor de huidige situatie. Zo is de kans dat het bij elkaar houden van de ploeg nu ook weer de titel oplevert veel kleiner dan toen gezien de achterstand op Feyenoord en Ajax. Daarnaast zijn er ook genoeg voorbeelden van clubs die een miljoenenbod naast zich neer legden en uiteindelijk nooit meer zo’n bedrag konden incasseren.

Geen geheim

De realiteit is dat PSV nog elk seizoen transferinkomsten nodig heeft om rond te komen. Afgelopen zomer waren die niet spectaculair met alleen een transfer van Jeffrey Bruma, waarbij een substantieel deel nog moest worden overgemaakt naar Chelsea. Cocu maakt er geen geheim van dat hij als trainer een transfer van Pröpper - met acht goals gedeeld clubtopscorer - uit alle macht probeert te voorkomen. "Ik heb aangegeven dat ik Davy liever niet zie vertrekken bij PSV”, aldus de PSV-trainer, die bij technisch manager Marcel Brands en algemeen directeur Toon Gerbrands vooralsnog gehoor heeft gekregen. "Het zegt genoeg dat we het bod hebben afgewezen. Dat laat zien dat we niet staan te trappelen om hem te verkopen.”

Pröpper zelf lijkt ook niet koste wat het kost nu al te willen vertrekken uit Eindhoven, hoewel hij flink kan cashen door zijn aandeel in de transfersom en het zeer riante salaris bij een Russische topclub als Zenit. "Je hebt ook te maken met wat een speler wil”, aldus Cocu. "Bijvoorbeeld als een speler toe is aan een nieuwe uitdaging. In het geval van Davy ligt dat wel wat anders, denk ik. Hij heeft het uitstekend naar zijn zin bij PSV.”

Weigeren

Cocu beseft echter ook, dat in de door kapitaal geregeerde voetbalwereld een principiële nee niet altijd valt vol te houden. "Soms gebeuren er ook dingen, die je niet kunt weigeren. Dat heeft soms met contracten van spelers te maken maar soms ook met de dusdanige bedragen die worden neergelegd.” Een extra complicerende factor is dat de transfertermijn in Rusland dit jaar tot eind februari open blijft. PSV weet hoe lastig dat is, want in 2010 werd Danko Lazovic zelfs begin maart nog weggehaald door Zenit. Het zijn scenario’s waar Cocu niet aan moet denken. "In deze voetbalwereld kun je niks uitsluiten, maar ik ga ervan uit dat Davy Pröpper gewoon het seizoen afmaakt bij PSV.”