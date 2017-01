premium

Gudelj: 'Ik neem het Peter Bosz kwalijk'

Verketterd in Amsterdam. Als held onthaald in Tianjin. Nemanja Gudelj (25) kiest voor het grote geld in China en stuit op een muur van onbegrip. De Serviër haalt er zijn schouders over op. Maar vlak voor vertrek naar Azië wil Gudelj wel zijn verhaal doen over de laatste weken bij Ajax