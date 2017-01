'Lazovic-scenario' ligt op de loer voor PSV

„Je hebt ook te maken met wat een speler wil”, aldus trainer Phillip Cocu. „Bijvoorbeeld als een speler toe is aan een nieuwe uitdaging. In het geval van Davy ligt dat wel wat anders, denk ik. Hij heeft het uitstekend naar zijn zin bij PSV.”

Cocu beseft echter ook, dat in de door kapitaal geregeerde voetbalwereld een principiële nee niet altijd valt vol te houden. „Soms gebeuren er ook dingen, die je niet kunt weigeren. Dat heeft soms met contracten van spelers te maken maar soms ook met de dusdanige bedragen die worden neergelegd.”

Danko Lazovic

Een extra complicerende factor is dat de transfertermijn in Rusland dit jaar tot eind februari open blijft. PSV weet hoe lastig dat is, want in 2010 werd Danko Lazovic zelfs begin maart nog weggehaald door Zenit. Het zijn scenario’s waar Cocu niet aan moet denken.

„In deze voetbalwereld kun je niks uitsluiten, maar ik ga ervan uit dat Davy Pröpper gewoon het seizoen afmaakt bij PSV.”