Anderson: 'Zó lekker geslapen na verlies tegen Van Gerwen'

Anderson gooide in de eerste ronde van de Masters een gemiddelde van tegen de 110 en liet debutant Van de Pas met 10-3 volkomen kansloos. The flying Scotsman pakte in zowel 2015 als 2016 de wereldtitel en liet regelmatig weten het zwaar te vinden hierdoor veel van huis te zijn, hoe trots hij ook was op zijn prestaties.

"Ik heb heel lang niet zo lekker geslapen als na de nederlaag tegen Van Gerwen in de WK-finale", vertelde Anderson na zijn zege. "Daarna heb ik twee weken vrij gehad en geen pijl gegooid. Dat heeft gewerkt. Het was lekker om weer thuis te zijn, ik ben een familieman."

"Ik denk dat het me veel goeds heeft gedaan dat ik die finale heb verloren. Begrijp me goed, ik had natuurlijk graag gewonnen, maar die laatste twee vrije weken zijn zo lekker geweest. En nu ben ik weer klaar om de titel te heroveren."

Anderson staat zondag in de kwartfinale tegenover Raymond van Barneveld, die Dave Chisnall aan de kant zette. "Ik voelde me heel goed", zei de Nederlander over zijn zege.