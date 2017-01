Van Vleuten pakt knappe in Australië

De pechvogel van de Olympische Spelen, waarbij ze in winnende positie hard onderuitging, won de sprint van een groep van vijf, voor de Amerikaanse Ruth Winder en de Japanse Mayuko Hagiwara.

,,Ik was verbaasd dat ik er in de finale nog bij was'' ,vertelde Van Vleuten, die rijdt voor Orica-Scott, na haar winnende sprint. Ze was aan de race begonnen als helper van haar snelle teamgenoten Katrin Garfoot en Amanda Spratt. ,,In de Tour Down Under kwam ik bergop nog tekort. Ik had vandaag het gevoel dat Katrin en Amanda geen goede dag hadden.''

Van Vleuten en drie andere rensters sloten 3 kilometer voor de finish aan bij de ontsnapte Britse Emma Pooley. ,,Ik wist dat ik de snelste was van de vijf'', zei Van Vleuten, die zich nu met een hoogtestage gaat voorbereiden op de opening van het Europese wegseizoen.