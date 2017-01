De Nederlandse verloor in de laatste ronde een bijna zekere gouden medaille na een technisch mankement.

"Mijn ketting vloog eraf en zat vervolgens vast. Ik moest echt stilstaan en afstappen om het probleem op te lossen. Ik kon vervolgens nog aanpikken bij Sanne Cant, maar had al een serieuze inspanning gedaan om weg te komen. Op het laatste rechte stuk kwam Sanne onderlangs en dat bleek een goede zet. Ze zette aan en ik kon gewoon niet meer."

Haar zilveren plak deed Vos direct na de finish maar weinig, zo stelde ze in gesprek met de NOS. "Dit is niet waar ik voor kwam. Gelukkig pak ik nog een medaille, maar ik ben vandaag gewoon de eerste verliezer. Ik zou het graag een keer overdoen. Het is alleen een kampioenschap en dan moet het in één keer raak. Het goud was niet heel ver weg en dat maakt het extra zuur."

"Het is balen, ik had tien seconden voorsprong en dat geef ik normaal gesproken niet meer. Je hoopt dat je tijdens een WK nooit te maken krijgt met pech en al helemaal niet in de laatste ronde, maar het is wel gebeurd. Wat ik nu ga doen? Een tijdje balen."