De rake penalty van de Nederlandse spits betekende de 2-2, waarmee Spurs een voor rust opgelopen 2-0 achterstand goed maakte. Voor de gelijkmaker van Janssen had Heung-Min Son de achterstand al verkleind. Janssen was op de bank begonnen, maar verving bij aanvang van de tweede helft middenvelder Georges-Kevin N'Koudou.

Via Garry Thompson leek Spurs kort voor het einde alsnog het deksel op de neus te krijgen, maar Dele Alli zorgde in de 89e minuut voor de 3-3. Na het verstrijken van de 90e minuut kreeg Tottenham liefst zeven minuten aan blessuretijd om de bevrijdende 4-3 te maken, en daar slaagde de ploeg van Mauricio Pochettino ook nog in. In de allerlaatste minuut tekende Son voor de winnende goal.

De Roon

Chelsea had in eigen huis geen moeite met Brentford (4-0), terwijl Marten de Roon vanaf de bank toezag hoe Middlesbrough een kleine zege (1-0) boekte op Accrington Stanley. Crystal Palace vloog er (nog zonder Patrick van Aanholt) op eigen veld uit tegen Manchester City (0-3), terwijl Newcastle United hard onderuit ging bij Oxford United: 3-0.