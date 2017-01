premium

Isimat vervanger Moreno bij PSV

26 min geleden ANP

Nicolas Isimat-Mirin staat zaterdagavond in het basiselftal van PSV, dat in de eredivisie op bezoek gaat bij Heracles Almelo. De verdediger vervangt Hector Moreno, die vorige week in de met 4-3 gewonnen thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen een gele kaart kreeg en nu geschorst is.