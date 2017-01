"Het gebeurt de laatste tijd vaak, maar er hangen het hele seizoen al spelers aan mijn shirt", zei De Jong voor de camera van Fox Sports. "Ik heb al regelmatig aangegeven dat het gebeurt, en ook de scheidsrechters hebben in het begin van het seizoen al aangegeven dat de verdedigers hun handen thuis moeten houden, maar aan die oproep wordt toch nooit gehoor gegeven." Met name Mike te Wierik was regelmatig in de slag met het tricot van de PSV-spits, die opnieuw geen doel trof.

Niet te weerstaan

"Je kan er wel moeilijk over doen dat ik weer niet scoor, maar ik werk keihard en probeer op die manier belangrijk te zijn voor het team. Volgens mij ben ik ook op die manier belangrijk bij twee goals", zei de aanvoerder, die hoopt dat PSV erin slaagt om Davy Pröpper aan boord te houden. "Je weet nooit wat de leiding doet als er een bod komt dat voor PSV niet te weerstaan is, maar wij hopen dat deze selectie intact blijft tot het einde van het seizoen."