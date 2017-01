Pröpper: 'Het is tussen de clubs'

Zenit heeft zijn zinnen gezet op Pröpper om met de Oranje-international de selectie te versterken. Pröpper deed zaterdagavond in Almelo echter gewoon zijn ding in het shirt van PSV en kroonde zichzelf met een van richting veranderd schot tot matchwinnaar.

Ontspannen

Na afloop gaf de middenvelder aan ontspannen om te gaan met de interesse vanuit Rusland. "Het speelt al een tijdje, en ik heb er niet zoveel moeite mee. Het is nu tussen de clubs en als daar iets uit komt, ga ik erover nadenken", aldus Pröpper, die afgelopen zomer interesse van Zenit al naast zich neer legde.

PSV wil de middenvelder in principe behouden, maar trainer Phillip Cocu geeft aan dat er zich situaties kunnen voordoen waarin zaken toch anders komen te liggen. Als Zenit een bod doet dat de 20 miljoen euro overstijgt, lijkt dat voor PSV niet te weigeren. Met negen doelpunten (gerekend over alle competities) is Pröpper momenteel topscorer van de Eindhovenaren.

Haasten

De Russen hoeven zich niet te haasten, want de transfermarkt is in Rusland nog tot eind februari open. En dat is voor PSV wel een probleem, want mocht het Pröpper na 1 februari kwijtraken, dan kan de Eindhovense club geen vervanger meer halen.