Arndt bezorgt Sunweb eerste zege in 2017

56 min geleden ANP

De Duitse wielrenner Nikias Arndt van Team Sunweb heeft zondag in Geelong de Cadel Evans Great Ocean Race gewonnen. De Duitser uit de ploeg van Wilco Kelderman was na 174 kilometer de snelste in een massasprint. Het is de eerste zege dit seizoen voor de ploeg van teambaas Iwan Spekenbrink