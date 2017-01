Eindelijk weer grandslamfinale Nadal - Federer

De dertigjarige Nadal won het toernooi in Australië één keer, in 2009. De vijf jaar oudere Federer trok vier keer aan het langste eind, maar ook dat is alweer een tijdje terug: 2004, 2006, 2007 en 2010.

Op basis van de onderlinge ontmoetingen is Nadal favoriet. De Spanjaard won 23 van de 34 wedstrijden. In grandslamfinales troffen de twee elkaar acht maal eerder. Nadal won zes maal, Federer twee keer. De Zwitser heeft zondag het voordeel dat hij een dag langer rust had dan zijn opponent. Federer won donderdag de halve finale van zijn landgenoot Stan Wawrinka, terwijl Nadal een dag later in een lange vijfsetter afrekende met de Bulgaar Grigor Dimitrov.