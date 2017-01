Kameroen naar halve finale Afrika Cup

Uitgerekend Sadio Mané, de grote vedette van Senegal, was de schlemiel bij zijn landenploeg. De speler van Liverpool miste als enige een strafschop. Hij stuitte op Fabrice Ondoa, de doelman die in tegenstelling tot Ajacied André Onana wel trek had in de Afrika Cup.

Kameroen stuit in de halve eindstrijd op Democratische Republiek Congo of Ghana. Die ploegen strijden zondag om een plaats bij de laatste vier.

Burkina Faso plaatste zich zaterdagmiddag al voor de halve finales. Die formatie won met Ajacied Bertrand Traoré in de gelederen van Tunesië en stuit nu op Marokko of Egypte.