premium

Armenteros: 'Dat was een zure'

38 min geleden

"Het is een zure, het doet wel pijn", aldus Heracles Almelo-speler Samuel Armenteros tegenover Fox Sports na de 2-1 nederlaag tegen PSV. "Het hoort erbij in de voetballerij. You win some you lose some. Jammer, vandaag niet."