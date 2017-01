Federer grapt: 'Gelijkspel zou ook prima zijn geweest'

"Rafael heeft een ongelooflijke comeback gemaakt. Ik ben er ook lang uit geweest. Toen we elkaar een maand of vijf geleden troffen, konden we niet bevroeden dat we hier in de finale zouden staan'', vertelde Federer.



De Zwitserse tennislegende versloeg in de finale zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal in vijf sets: 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3. De 35-jarige Federer pakte daarmee zijn achttiende grandslamtitel. Daar moest hij na zijn winst op Wimbledon 2012 vierenhalf jaar op wachten. De laatste keer dat hij in Melbourne de trofee omhoog mocht tillen was in 2010.



Federer stak Nadal een hardt onder de riem. "Blijf doorgaan Rafa, alsjeblieft. Het tennis heeft je nodig. Blijf alles doen wat je nu doet." Nadal reageerde sportief op zijn nederlaag: "Roger verdiende het ietsjes meer om te winnen."

