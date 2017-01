premium

Atleet Schroër de beste in Mastboscross

41 min geleden ANP

Atleet Ronald Schroër heeft zondag de Mastboscross in Breda op zijn naam geschreven. De voormalig Nederlands marathonkampioen zegevierde in de vierde wedstrijd uit het Lotto Crosscircuit met acht seconden voorsprong op Mike Foppen. Onesphore Nkunzimana uit Burundi liep in de cross over 10,2 kilometer naar de derde plaats.