Oppermachtige Van Gerwen blijft winnen

Suljevic was zaterdag nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Jelle Klaasen, waardoor de Masters een Nederlands onderonsje in de kwartfinales werd ontnomen. De traag spelende Oostenrijker won die partij eenvoudig met 10-4 in legs.

Tegen Van Gerwen kon Suljevic tot 2-2 bijblijven, daarna zag hij dat de nummer één van de wereld uitliep naar een 6-2 voorsprong. Dat kwam met name doordat Van Gerwen zich sterker presenteerde bij het dubbel-uit gooien. Scorend bleef Suljevic namelijk vrij aardig in het spoor van 'Mighty Mike', 107,75 om 103,34 gemiddeld in het voordeel van Van Gerwen. Daarna was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Dat het uiteindelijk 10-4 werd, was puur voor de statistieken.

Foto: PDC

Van Gerwen is in Milton Keynes de enig overgebleven Nederlander. Eerder vandaag verloor Raymond van Barneveld bij de laatste acht van Gary Anderson. Benito van de Pas verloor net als Klaasen al in de eerste ronde. Ook hij moest zijn meerdere erkennen in Anderson.

De Masters wordt vanavond vanaf 20.00 uur vervolgd met de halve finales tussen Phil Taylor en Anderson en Van Gerwen tegen Adrian Lewis. Daarna volgt ook nog de eindstrijd. De laatste twee edities werden door Van Gerwen gewonnen.