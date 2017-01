Dolberg: 'Ik was het bijna vergeten'

"De trainer was de laatste wedstrijden best tevreden over me en het is ook niet zo dat ik slapeloze nachten heb gehad", vervolgde Dolberg. "Maar als spits wil je natuurlijk ook scoren. Vooral in deze wedstrijd tegen ADO. Want ik kreeg best wat kansen. Een bal op de paal en lat is misschien een beetje pech, maar ik nam de bal ook een keer niet goed aan. Dat kan ik beter. Gelukkig heb ik mijn doelpuntje weer meegepakt. Het lijkt misschien niet altijd zo bij mij, maar ik ben er erg blij mee."