En na het niemendalletje ADO Den Haag (3-0), waarin Justin Kluivert verdienstelijk in de Ajax-basis debuteerde en Hakim Ziyech, Lasse Schöne en Kasper Dolberg scoorden, kon de alsmaar terugkerende vraag worden gesteld: kopen of kiezen voor eigen jeugd. Het eeuwige Amsterdamse dilemma.

,,Ik denk dat het wel verstandig is dat er een aanvaller bijkomt, ja”, is aanvoerder Davy Klaassen duidelijk. ,,Nu staat Justin in de basis en hij doet het de laatste weken hartstikke goed. Maar ook hij gaat een mindere periode krijgen. En dan moet je zo’n jongen ook een beetje in bescherming kunnen nemen.”

Maar ben je dan ook iemand die het kantoor van Overmars binnenstapt?

,,Nee, want ik weet dat Overmars naar versterkingen op zoek is.”

Is dat wel zo? De directie zegt ook het eventueel met Younes, Traoré, Kluivert en Cerny te doen.

,,Ik vind ook dat Ajax niet moet kopen om het kopen.”

Een breedte-aankoop kan jullie toch ook helpen?

,,Nee, dat vind ik niet. Je moet kwaliteit kopen en niet zo maar iemand, omdat je dan een extra speler hebt. Ook niet vanwege de Europa League. Dan lossen we het wel met onze eigen spelers op.”

Ajax weet toch al drie maanden dat er aanvallende versterking moet komen?

,,Ze zullen toch ook wel een tijdje bezig zijn? Maar als je niet de geschikte man tegenkomt… Als dat wel zo was, hadden ze hem wel gekocht.”

Wat vind je ervan als Kluivert de enige aanwinst blijkt?

,,Hij speelde de eerste helft fantastisch. Hij maakte volop acties, is hartstikke snel, wendbaar en lichtvoetig. En hij heeft een goede trap. Ik geniet ervan als ik hem bezig zie. Dat zijn vader hier heeft gespeeld, speelt bij de fans heel erg mee. Dat voel je. Hij is een lekker spelertje, heerlijk. Maar ook bij hem komen er op een gegeven moment verwachtingen.”

Snap je dat mensen zeggen: ’Trek maar geen 15 miljoen euro uit als je Kluivert in huis hebt’?

,,Ja, dat snap ik wel. Maar we moeten ook spelers hebben als er jongens geblesseerd raken.”

En hoe groot is de teleurstelling als er niemand komt?

,,Dan doen we het met deze groep. Dan moeten we zo maar kampioen worden. Of het lukt dat gaan we zien.”