'Ik betwijfel of Zenit hoofdprijs wil betalen voor Pröpper'

Vanuit Rotterdam volgt Henk van Stee de ontwikkelingen rond Pröpper met veel belangstelling. Tot afgelopen zomer was hij actief als technisch directeur bij Zenit Sint-Petersburg en de vrijage van zijn oud-werkgever met de PSV’er komt voor hem totaal niet als een verrassing.

„Pröpper staat al heel lang bovenaan het verlanglijstje van Zenit”, weet Van Stee. „Hij zit al geruime tijd bij de topdrie van spelers die Zenit heel graag erbij wil hebben. De scouting was altijd lovend over hem. Zelfs al in de tijd dat we met Zenit geprobeerd hebben om Georginio Wijnaldum van PSV over te nemen stond Pröpper op de lijst bij ons. Hij is een moderne, complete middenvelder, die eigenlijk alle facetten van het spel op het middenveld beheerst. Het is nu in een stroomversnelling gekomen door de verkoop van Axel Witsel voor 20 miljoen euro aan een Chinese club.”

Voor PSV zou een tussentijds vertrek van Pröpper, die nu met negen goals topscorer is (alle competities), een grote aderlating zijn. Van Stee betwijfelt of het zover komt. „In mijn tijd als technisch directeur was het een probleem, dat we door de regelgeving van financial fairplay niet voor grote bedragen konden kopen. Door de verkoop van Hulk en Witsel kan Zenit dan nu wel. Ik vind 14 miljoen een stevig bod, maar ik begrijp ook dat PSV aan een bedrag van 20 miljoen of hoger denkt. PSV speelt nog voor de prijzen, hoopt nog op Champions League-voetbal en zal Pröpper alleen voor de absolute hoofdprijs laten gaan. Ik betwijfel echter of Zenit zover zal gaan.”

De Russische transfermarkt is tot eind februari open, zodat Zenit nog ruimschoots de tijd heeft om toe te slaan. „Maar daar hebben ze geen belang bij”, weet Van Stee. „Dat zal de prijs alleen maar opdrijven, omdat PSV dan niks meer kan doen. Als Zenit nog iets wil, verwacht ik dat ze dat voor de sluiting van de Nederlandse transfermijn doen.”