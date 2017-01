Shani Davis: 'Ik zal er staan in Zuid-Korea'

In de catacomben van het Sportforum in het voormalige Oost-Berlijn vertelt Davis met gepaste trots over het initiatief van het Nederlandse JaJa Film Productions om hem intensief te gaan volgen tijdens zijn laatste olympische winter. Hij is net vierde geworden op de 1000 meter in 1.09,21 minuten, op iets minder dan een seconde van Kjeld Nuis, wiens winnende tijd (1.08,25) een baanrecord betekent.

„Het gat met Kjeld is nog groot. Hij is sterk, fit en barst van het zelfvertrouwen. Maar ik kom eraan. Ik zal er staan in Zuid-Korea”, zegt Davis. Hij doelt in eerste instantie op de WK afstanden, over twee weken op de nieuwe olympische ijsvloer van Gangneung. Maar nog belangrijker zijn de Spelen, zijn vierde, in februari 2018.

