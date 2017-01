Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

'Penaltykiller' Zoet: 'Draait om gevoel en uitstraling'

53 min geleden

PSV-doelman Jeroen Zoet is aan een sterk seizoen bezig en vervulde tegen Heracles Almelo een hoofdrol door in de 11e minuut een penalty van Heracles-spits Samuel Armenteros te stoppen. „Die penalty was normaal ingeschoten, laag, hard en op 30 centimeter van de paal, maar Zoet pakte hem geweldig”, vond Heracles-spits Armenteros. „Ik moest goed naar de hoek, maar daarvoor ben ik keeper en train ik elke dag”, aldus de PSV-keeper.