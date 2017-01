Isimat luisterde goed naar Cocu

Vooral opbouwend kan Isimat progressie boeken. Met zijn snelheid en wendbaarheid is hij defensief sterk, al kan hij ook op dit vlak nog zeker stappen vooruit zetten, vindt hij. „Ik moet leren dat je niet vijf minuten kunt verslappen in een wedstrijd en dat je altijd voor de volle honderd procent scherp en geconcentreerd moet zijn. Tot de laatste minuut van de wedstrijd. Ik zou ook meer moeten praten in het veld, waardoor ik meer leider kan zijn. Dan zou ik meer verantwoordelijkheid krijgen in het team.”

Cocu is erg te spreken over de inbreng van Daniel Schwaab achterin bij PSV, zodat het basisoptreden van Isimat wel eens geen vervolg zou kunnen krijgen volgende week in het uitduel met AZ. Als dat inderdaad zo is, zal Isimat zich niet als een chagrijnige reserve opstellen. „Ik ben vooral blij dat ik dit seizoen al zoveel heb kunnen spelen. Ik ben gelukkig dat ik hier mag zijn en geef alles voor de club. Natuurlijk wil je altijd spelen, maar ook als ik terug naar de bank zou gaan, blijf ik positief. Zo is mijn karakter. In mijn hoofd ben ik altijd heel professioneel.”