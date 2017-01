Ontroostbare Van der Poel: 'Wereldtitel zou voor mij zijn'

„Die vierde lekke band, in de afdaling van de schuine strook, was er echter één te veel. Ik moest te ver voortploeteren tot ik weer kon wisselen en verloor steeds meer meters ten opzichte van Wout. De hoop en de krachten vloeiden toen heel snel weg uit mijn lichaam. Dit was geen kwestie van verkeerde bandenkeuze”, zo snoerde hij iemand de mond die dat probeerde te suggereren. „Dit was pure pech. Het is al zó pijnlijk als je op zo’n manier een wedstrijd verliest. Hier ging het ook nog eens om de wereldtitel.” Van der Poels blik vertroebelde: weer dienden de tranen zich aan.

„Wat kun je ertegen doen”, sputterde hij. „Het hele seizoen rijd ik op deze banden. In Namen liggen net zoveel stenen, maar daar had ik geen enkele platte tube. We hadden al besloten vandaag met wat meer spanning dan gewoonlijk in de banden te rijden. Maar je kunt niet overal op zo’n rondje met te hard rubber fietsen, omdat je dan de grip verliest. Ik was zo goed, en precies op de dag dat ik top moest zijn…”