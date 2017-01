Het is de verwachting dat de 33-jarige Huntelaar in februari zijn eerste speelminuten kan maken. Een (scorende) aanvaller kan Schalke goed gebruiken, de club staat elfde in de Bundesliga en kwam in achttien duels slechts tot 21 treffers.

Huntelaar heeft nog een contract tot komende zomer bij Schalke. Dit seizoen kwam hij in tien wedstrijden tot drie treffers.