Villarreal maakt gigantisch veel winst met 'lelijk eendje'

Het Chinese Tianjin Quanjian was bereid om 16 miljoen euro over te maken voor de spits, die in de eerste seizoenshelft in 24 duels slechts zes treffers produceerde.

Pato gold ooit als een potentiële superster, maar de carrière van de Braziliaan werd uiteindelijk nooit wat kenners er van verwachtten. AC Milan nam 'De Eend' in 2007 voor iets meer dan twintig miljoen euro over van SC Internacional, maar Pato kwam in Milaan nooit volledig tot wasdom.

Foto: Twitter

In 2013 keerde hij terug naar Brazilië, waar hij voor Corinthians ging spelen. Na weinig succesvolle verhuurperiodes bij São Paolo en Chelsea nam Villarreal medio 2016 de gok om Pato vast te leggen, maar de transfer bleek uiteindelijk vooral een financieel succes.

Bij Tianjin Quanjian wordt Pato teamgenoot van Alexander Witsel, die eerder deze maand overkwam van Zenit Sint-Petersburg. Fabio Cannavaro is trainer bij de Chinese club.