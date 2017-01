"Er was interesse van een aantal clubs, maar Ajax heeft nee gezegd. Ze willen met mij voor het kampioenschap gaan en ze hebben me in de resterende wedstrijden nodig, zeggen ze."

Maar Riedewald (20 jaar) komt onder Peter Bosz amper meer aan speeltijd toe. Sinds 2 oktober kwam hij in slechts twee Eredivisie-duels in actie. "Ze zeggen dat ze vertrouwen hebben, maar dat is voor mij moeilijk te geloven. Als ze dan zeggen dat je niet weg mag, is dat frustrerend", aldus Riedewald tegenover FOX Sports.

"Ja, hoe lang duurt mijn geduld? Ik wil gewoon spelen. Ik ben nog jong en wil me ontwikkelen, dat gebeurt niet als ik op de bank zit. En één keer in de maand met Jong Ajax meedoen, met alle respect, maar dat is ook niet alles."