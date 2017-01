Een verhuur door Kruls oorspronkelijke werkgever Newcastle United aan Watford zou een uitkomst zijn voor Ajax én de doelman zelf. De Amsterdammers lijfden de Hagenaar in na het vertrek van Jasper Cillessen naar FC Barcelona, maar het herstel van zijn knieblessure duurde langer dan gepland. Tijdens de revalidatie greep Andre Onana zijn kans. Ajax zou nu een (groot) deel van de huursom kunnen besparen.

Voor Krul zelf, die tijdens het trainingskamp in Portugal en in de duels met Jong Ajax aantoonde volledig fit te zijn en een uitstekende indruk maakte, is het cruciaal dat hij weer aan spelen toe komt. Via Watford kan hij weer in beeld komen bij het Nederlands elftal.