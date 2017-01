„We kennen hem al vanaf zijn zestiende, maar hij heeft de laatste anderhalf jaar zo veel progressie geboekt dat we het niet meer realistisch achtten om hem over te nemen. Totdat we een berichtje kregen van zijn zaakwaarnemers, dat hij toch wel heel graag de stap naar AZ wilde maken. Ik vind het ontzettend bijzonder dat we deze jongen hebben kunnen vastleggen tot medio 2021.”

Volgens de speler zelf speelde zijn voormalig ploeggenoot en oud-AZ’er Markus Henriksen een belangrijke rol in zijn overgang. ,,Ik heb met Markus veel gesproken over AZ. Hij sprak alleen maar positieve woorden en heeft me geadviseerd om ervoor te gaan.”

Huiberts: „Ik heb Markus al een berichtje gestuurd om hem te bedanken, maar zal hem zo ook nog even bellen.”