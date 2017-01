Wat was de reden van Wang zijn bezoek?

Manders: „Voornamelijk om de overdracht van het geld (de overige twee miljoen euro, red.) in orde te maken. Er was verder geen vergadering of iets dergelijks gepland. Hij is inmiddels terug naar China.’’

Hoe gaat zoiets dan tussen jullie?

„Gewoon prima, hoor. Persoonlijk is er respect en ik heb altijd geprobeerd het zakelijk te houden, maar er liepen wel rechtszaken tegen United Vansen. Er is veel gebeurd en het is vrij bizar waar we in terecht zijn gekomen. Niemand zat hier op te wachten. We hebben nog een lange weg te gaan om de verhoudingen onderling te herstellen, dat gaat niet met één kop koffie. De uitspraak van de ondernemingskamer liegt er niet om. Er ligt nog een heel belangrijke taak voor Ben Knüppe en Job van der Have (aangesteld door de ondernemingskamer om de boel te lijmen, red.). Maar dit geeft rust. De situatie voor de club was heel erg, er werd gezocht naar noodscenario’s.’’

Jullie moeten op gebied van commercie een inhaalslag maken. Juich je op dat vlak Chinese inmenging nog steeds toe?

„Ik zie nog steeds kansen in relatie tot China als we op een normale manier met elkaar verdergaan, met een Chinese eigenaar in een normale bedrijfsstructuur. Geloof me, over die mogelijkheden is vaak gesproken. Iemand ín China, met een vestiging in Beijing bijvoorbeeld, die ADO qua PR en marketing in China verder op de kaart kan zetten met een netwerk dat wij hier niet hebben. Het spreekt voor zich dat ik daar geen moeite mee heb. Maar steeds stuitten we op praktische bezwaren, bijvoorbeeld wat de kosten betreft. Het werd onnodig complex gemaakt.’’