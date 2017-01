David Neres voor 4,5 jaar naar Ajax

Braziliaanse media melden reeds een akkoord over de buitenspeler van Sao Paulo, die in zijn geboorteland liefkozend de nieuwe Neymar wordt genoemd. Maar zo ver is het dus nog niet. Er zijn mondelinge akkoorden tussen Sao Paulo en Ajax en tussen Ajax en de speler zelf. ,,Alle documenten kunnen dinsdag pas vanaf 15.00 uur in orde worden gemaakt en we hopen de deal rond 20.00 uur, 21.00 uur af te ronden.”

Ajax betaalt iets minder dan de rondzingende 15 miljoen euro aan Sao Paulo, dat wel twintig procent van de transferrechten van Neres in bezit houdt. Als de deal rondkomt, heeft Peter Bosz eindelijk zijn gewenste aanvallende versterking, waar Davy Klaassen zondag nog eens op aandrong. Door de deelname van Neres aan het Zuid-Amerikaanse kampioenschap is hij op zijn vroegst half februari beschikbaar.

In Amsterdam wordt toegegeven dat Neres duur is, maar ook benadrukt dat hij van de buitencategorie is. ,,En we hebben wat gespaard”, klinkt het. Doelend op de bijna dertig miljoen euro die directeur Marc Overmars alleen deze winter al incasseerde voor Riechedly Bazoer, Nemanja Gudelj, Francesco Antonucci en Anwar El Ghazi.