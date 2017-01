De nieuwe manager Paul Clement van Swansea haalde Emnes twee weken geleden terug, nadat de oud-Spartaan in de eerste seizoenshelft al was verhuurd aan Blackburn. In negentien wedstrijden maakte Emnes drie doelpunten voor de Rovers. Zijn contract bij Swansea City loopt komende zomer af. Emnes speelde eerder jarenlang voor de Engelse club Middlesbrough.

Bij Swansea City, dat net boven de degradatiestreep in de Premier League staat, spelen Mike van der Hoorn, Leroy Fer, Kenji Gorré en Luciano Narsingh.