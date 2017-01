Verscheidene clubs wilden de Nederlander vastleggen. Vervolgens diende Wildschut een transferverzoek in. Dit viel niet in goede aarde bij de club uit het Championship.

"Dit is niet de manier om ons vertrouwen in hem terug te betalen", zegt voorzitter David Sharpe in een statement op de website van de club. "Ik heb altijd een goede relatie met Yanic gehad. Ik vind dat hij de club, zijn teamgenoten en de supporters in de steek heeft gelaten. Yainic is een erg belangrijke speler en we voelen niet de behoefte om onze beste spelers te verkopen." Lees hier het hele statement van de club.

Wildschut kwam eerder uit voor PEC Zwolle, VVV - Venlo, sc Heerenveen, ADO Den Haag en Middlesborough. De aanvaller speelt sinds 2015 voor Wigan.